ВСУ несут большие потери в технике и живой силе в зоне спецоперации России на Украине. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Андреевич Матвийчук оценил положение противника в зоне боевых столкновений.

Далее — его прямая речь.

ВСУ уже несут критические потери с человеческой точки зрения. Дело в том, что воинские части подразделения укомплектованы личным составом от 30 до 50%. То есть потери живой силы составляют более 80%.

Кроме того, снижается качество солдат. На данный момент военнослужащие для ВСУ — не люди, а живое наполнение окопов.

Ускорить развитие событий в зоне спецоперации России на Украине достаточно просто. Достаточно увеличить потери ВСУ. Если сейчас противник ежедневно лишается примерно 800 военнослужащих, при удвоении потерь сторонники украинской армии сами разбегутся.

Источник фото: РИА «Новости»

Зеленский оторван от реальности

Также важно учитывать, что президент Украины Владимир Зеленский не является самостоятельным субъектом в управлении армией. Он не может дать команду «Стой» текущей ситуации. Если Зеленский пойдет на это, его попросту уберут. Кроме того, президент Украины является марионеткой в планах англосаксов и потерял связь с реальностью.

Да, противник и впрямь готовится к вооруженному конфликту «до последнего украинца». Эти заявления не лишены смысла, но корректны лишь до критического момента — определенной отмашки от Запада.

ВСУ не поможет западное оружие

По сообщению Минобороны в рамках утреннего брифинга по состоянию на 27 июня, за последние сутки установки ПВО ВС России сбили восемь украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО. При оценке этих данных важно помнить, что системы противовоздушной обороны — это очень сложная система. Даже один летательный аппарат уже говорит, что сама система работает и имеет средства разведки, целеуказания и поражения. Также это свидетельствует о корректной и слаженной работе ПВО.

ВСУ сейчас используют разнообразную технику. Поэтому достаточно сложно сказать навскидку, какие именно беспилотники были сбиты. Возможно, это были БПЛА западного, израильского или даже самодельного, окопного производства. Мы уничтожаем все виды беспилотников. Однако вряд ли системы ПВО ВС России будут работать по небольшим БПЛА. Скорее всего, это были какие-то крупные беспилотники.

Поставки вооружения, которые ВСУ получают от Запада, говорят о дезориентации врага в текущей обстановке в зоне спецоперации России на Украине. Сторонники противника все-таки пытаются каким-то образом влиять на обстановку, хотя не имеют армейского видения. Кроме того, у ВСУ практически не осталось артиллерии и военной авиации.

ПВО России работают как надо

Я думаю, что наши ПВО все-таки продолжат утилизацию вражеской техники и украинской армии скоро вообще летать не на чем будет. А военная авиация — достаточно дорогая игрушка.

Также в Минобороны сообщили, что ВС России сбили самолет МиГ-29. Это авиация советского производства. Это говорит об остатках летной техники на балансе воздушных сил Украины. Эти самолеты находятся в Румынии. Поэтому соответствующие подразделения ВСУ уходят на территорию другой страны, оттуда взлетают, пытаются выполнить какие-то задачи. В этот момент их перехватывают системы ПВО ВС России.

Источник фото: РИА «Новости»

Часть украинских летчиков действительно сейчас проходят стажировку на Западе. Их переучивают на управление американскими истребителями. Но эту технику еще надо достать. Кроме того, опыт показывает, что поставки западного вооружения на территории Украины «проживают» от силы пару дней. После этого ВС России превращают его в металлолом.

Кроме того, для использования западной военной авиации Украине необходимо изменить систему аэродромной логистической системы. Это огромная работа, которую за день или даже за пару месяцев сделать невозможно. Для этого по меньшей мере нужно полгода-год.