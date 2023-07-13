13 июля 2023, 03:34
ВСУ вновь попытались десантироваться на левый берег Днепра — Сальдо
Сальдо сообщил о безуспешных попытках украинских солдат высадиться у Антоновского моста
Украинские военные не оставляют попыток десантироваться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. Однако российские бойцы их методично уничтожают. Об этом РИА «Новости» сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
«Противник не прекращает попытки переброски мелких групп в район Антоновского моста на левому берегу Днепра, но сказать, что он там закрепился, нельзя», — сказал он.
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Сальдо отметил, что артиллеристы уничтожают большую часть плавсредств еще на воде. Но есть и те, кому удается высадиться. В таком случае они прячутся на дачах, которые отрезаны от земли непроходимыми болотами. Оттуда враг не может пройти никуда, и там его «методично уничтожает артиллерия», сказал врио губернатора.
Ранее стало известно, что несколько украинских бойцов, не желая отправляться в бой на Ореховском направлении, соорудили самодельный плот и перебрались на левый берег Днепра, чтобы сдаться в плен.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Херсонская область
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