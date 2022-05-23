ВСУ вновь обстреляли Горловку

Украинские националисты утром 23 мая дважды нанесли удар по населенному пункту Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Нацисты вели огонь со стороны сел Новгородское и Дылеевка, в общей сложности они выпустили шесть снарядов. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Накануне ВСУ также нанесли удар по Горловке из гранатометов, огонь велся из населенного пункта Ленинское.

Утром 23 мая СЦКК ДНР сообщал об обстреле населенного пункта Ясиноватая со стороны Авдеевки.

Ранее ракета из «Града» попала в жилой район Донецка, последствия разрушений показали на видео.