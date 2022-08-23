Украинские войска вновь атаковали территорию Запорожской АЭС. В результате попаданий снарядов рядом со станцией загорелся лес. Об этом сообщил телеканал НТВ со ссылкой на местных жителей.

Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС в ходе спецоперации. ВСУ в середине августа несколько часов обстреливали Энергодар тяжелой артиллерией из американских гаубиц М-777. По городу нанесли около 25 ударов. Взрывы зафиксировали в районе Запорожской АЭС, в промышленной зоне города и в спальных районах.

Власти Запорожской области заявил, что вокруг ЗАЭС необходимо ввести режим тишины. Член главного совета региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов высказал мнение, что в случае вывода со станции российских военных АЭС окажется беззащитна.

Условия безопасного функционирования Запорожской АЭС, в частности, обсуждали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.