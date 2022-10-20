ВСУ вновь обстреляли Ворошиловский район Донецка и повредили здание администрации | 360°

20 октября 2022, 00:48
ВСУ вновь обстреляли Ворошиловский район Донецка и повредили здание администрации
Власти ДНР: после обстрелов ВСУ пострадало административное здание в Донецке
Украинские военные обстреляли Ворошиловский район Донецка тремя снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров, об этом написал Telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР. В результате повреждения получило административное здание.
Снаряд попал в здание администрации Ворошиловского района Донецка, расположенное по улице Артема.
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«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в сообщении.
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ДНР вошла в состав России по итогам референдума. Однако украинские власти не приняли свободный выбор жителей региона. ВСУ после 30 сентября усилили обстрелы по Донбассу.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Такой режим применяется при внешней угрозе.
Российские военные обстреливают объекты энергетической инфраструктуры Украины. По данным президента Владимира Зеленского, многие из них пострадали, а три объекта уничтожены полностью. Точечные удары наносятся по всем областям Украины в разное время суток.
Специальная военная операция РФ на Украине
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