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    11 июня 2022, 11:07

    ВСУ вновь обстреляли Горловку, три человека пострадали

    Мэр Горловки Приходько сообщил о трех пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

    Александр Иванов

    Украинские военные открыли огонь по центральному району Горловки в ДНР. Три человека получили ранения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram.

    ВСУ вновь обстреляли Горловку, три человека пострадали

    Под ударом оказался поселок Короленко, расположенный в этом районе. В результате разрушения получили три дома на улице Нестерова и четыре дома на улице Толстого.

    Кроме того, был перебит газопровод на улице Толстого. По словам Приходько, информация о разрушениях жилого фонда продолжает поступать.

    По информации штаба территориальной обороны ДНР, ранения получили четыре мирных жителя.

    «Повреждения получили дома, газораспределительная станция, линии электропередачи, автомобили», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

    При обстрелах Горловки ВСУ использовали реактивную и ствольную артиллерию.