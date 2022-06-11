ВСУ вновь обстреляли Горловку, три человека пострадали

Украинские военные открыли огонь по центральному району Горловки в ДНР. Три человека получили ранения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram.

Под ударом оказался поселок Короленко, расположенный в этом районе. В результате разрушения получили три дома на улице Нестерова и четыре дома на улице Толстого.

Кроме того, был перебит газопровод на улице Толстого. По словам Приходько, информация о разрушениях жилого фонда продолжает поступать.

По информации штаба территориальной обороны ДНР, ранения получили четыре мирных жителя.

«Повреждения получили дома, газораспределительная станция, линии электропередачи, автомобили», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

При обстрелах Горловки ВСУ использовали реактивную и ствольную артиллерию.