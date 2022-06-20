ВСУ вновь обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские националисты утром в понедельник вновь обстреляли Донецк, применив снаряды образца войск НАТО калибром 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем оказался Киевский район Донецка. Всего Вооруженные силы Украины выпустили по нему пять снарядов. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Снаряды калибра 155 миллиметров в основном применяются войсками НАТО. Житель Донецка сообщил Народной милиции ДНР, что осколки боеприпасов вывели из строя котельную и теплосеть в Киевском районе. Помимо этого, утром 20 июня ВСУ обстреляли населенный пункт Минеральное со стороны Авдеевки, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра. Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка 18 июня погибли два спасателя МЧС ДНР, еще трое получили ранения.