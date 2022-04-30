ВСУ вновь обстреляли Донецк

Украинские националисты утром 30 апреля вновь обстреляли Петровский район Донецка. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня Донецкой Народной Республики.

Украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Предположительно, огонь вели со стороны населенного пункта Новомихайловка.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при очередном обстреле националистов пострадал мирный житель, ему оказали помощь врачи.

Также днем 28 апреля при очередном обстреле Донецка погибли пять мирных жителей на рынке «Меркурий» в районе микрорайона «Текстильщик».