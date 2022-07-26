ВСУ вновь обстреляли Донецк

ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Буденновскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

Украинские военные обстреливали столицу ДНР со стороны населенного пункта Красногоровка. Также под огнем оказался Куйбышевский район Донецка. ВСУ выпустили еще 15 ракет из БМ-21 «Град».

Бойцы ВСУ пытаются сдерживать наступление союзных войск, однако им это не удается. По словам военного аналитика Михаила Онуфриенко, украинская сторона теряет технику и живую силу. При этом в Киеве пытаются скрыть потери в Донбассе.