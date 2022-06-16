ВСУ вновь обстреляли Донецк

Утром 16 июня Вооруженные силы Украины возобновили обстрел Донецка. В 06:55 они выпустили по Куйбышевскому району пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Незадолго до этого, в 04:00, украинские боевики атаковали поселок Землянки в Макеевке четырьмя снарядами калибром 152 миллиметра. В 04:50 они выпустили еще четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке.

В 06:50 велся обстрел Михайловки и Пантелеймоновки. ВСУ выпустили по населенным пунктам по три снаряда калибром 152 миллиметра. Минеральное атаковали двумя минами калибром 120 миллиметров. Спустя пять минут обстреляли Ясиноватую с использованием трех снарядов калибром 122 миллиметра.

В начале недели ВСУ устроили крупнейший за время конфликта обстрел Донецка. В частности, снаряды попали в рынок и роддом. ООН признала ситуацию в городе чрезвычайно напряженной.