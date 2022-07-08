ВСУ вновь обстреляли Донецк

Украинские военные нанесли удар по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Об этом сообщил Совместный центр по координации и прекращению огня ДНР.

Националисты вели обстрел со стороны населенных пунктов Первомайское и Красногоровка, запустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра.

Снаряды калибром 155 миллиметров применяются в основном странами, входящими в альянс НАТО.

Ранее украинские войска ударили по детской площадке в Макеевке, погибли три ребенка. Местные жители на месте трагедии устроили стихийный мемориал, принеся мягкие игрушки и цветы.