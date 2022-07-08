facebook_pixel
    08 июля 2022, 07:05

    ВСУ вновь обстреляли Донецк

    Украинские военные обстреляли Донецк

    Максим Зинкин

    Украинские военные нанесли удар по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Об этом сообщил Совместный центр по координации и прекращению огня ДНР.

    Националисты вели обстрел со стороны населенных пунктов Первомайское и Красногоровка, запустив пять снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра.

    Снаряды калибром 155 миллиметров применяются в основном странами, входящими в альянс НАТО.

    Ранее украинские войска ударили по детской площадке в Макеевке, погибли три ребенка. Местные жители на месте трагедии устроили стихийный мемориал, принеся мягкие игрушки и цветы.