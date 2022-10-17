ВСУ вновь нанесли удары по инфраструктуре Запорожской АЭС | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 10:30 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ вновь нанесли удары по инфраструктуре Запорожской АЭС РИА «Новости»: ВСУ наносят удары по критической инфраструктуре ЗАЭС и Энергодара РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины продолжают наносить артиллерийские удары по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Под ударами бойцов ВСУ также находятся комплекс технических и административных зданий станции, ТЭС и завод «Энергомаш». Критические повреждения уже получило оборудование в нескольких цехах завода. «Энергомаш» производит оборудование для нужд атомной электростанции. По данным администрации, удары наносятся прицельно и корректируются беспилотниками.

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Систематическим обстрелам подвергается и примыкающая к атомной станции ТЭС Энергодара. Теплостанция снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны, а вывод из строя создаст перепады в работе АЭС.

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Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ скорректировали план по захвату ЗАЭС. Они наметили новое место для форсирования Днепра — западную часть Каховского водохранилища.

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