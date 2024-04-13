Спецоперация 13 апреля 2024, 15:52 ВСУ вместе с Авдеевкой потеряли шанс на новые укрепрайоны на первой линии Советник ДНР Кимаковский сравнил взлом укрепрайонов ВСУ с работой ювелиров РИА «Новости»

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Украинские войска прекратили строить первую линии обороны на линии соприкосновения, осознав ее бесполезность после потери Авдеевки. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Комаковский.

Он подчеркнул, что сейчас основные работы по возведению оборонных укреплений украинские военные ведут только на второй и третьей линиях. Удары российских войск не дают им подойти ближе. Поэтому ВСУ окапываются на достаточном расстоянии от места ведения боев.

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«Именно на линии боевого соприкосновения выстроить первый эшелон они уже не могут. Наши разведчики, штурмовики, артиллеристы и ВКС не дают такой возможности. Они начинают выстраивать второй и третий эшелоны», — заявил Кимаковский.

Советник главы ДНР добавил, что личный состав инженерных войск ВСУ уже не тот, что был прежде. Создать серьезные укрепления, какие были в Марьинке и Авдеевке, они уже не могут. Возведенные препятствия не смогли остановить продвижение российских войск, а только дали возможность узнать, как их вскрыть.

«Эти укрепрайоны сломались — и мы теперь знаем, как примерно противник выстраивает и эшелонирует свою оборону. И соответственно, мы против этого нашли очень хорошие инструменты, иногда даже ювелирные инструменты взлома такой линии фронта», — подчеркнул Кимаковский.

Ранее командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль объявил, что в войсках не хватает личного состава для удержания обороны. Он подчеркнул, что находящиеся на передовой военные сражаются из последних сил.