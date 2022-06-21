ВСУ ведут себя как слабые маньяки

Украинские военные продолжают бить по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам. Такие действия являются терроризмом и схожи с поведением маньяков, заявил лидер запорожского ополчения, командир подразделения «Троя» в ДНР Владимир Новиков.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Атака на буровые платформы

Удары по буровым платформам произошли на фоне катастрофического состояния армии и фронтов. Украинской пропаганде нужны какие-то победы, знаковые, яркие победы. Пусть они не имеют никакого значения, не дают никакого эффекта в части боевых действий, но они должны быть звучащими — мы ударили и разнесли платформу. Это можно заявить и объявить об этом.

Это попытки пропаганды Украины. Они хотят каким-то образом поднять боевой настрой у ВСУ, что они не только сдаются, отступают, но и могут победить.

Удары ВСУ по жилым районам

Мы же не можем человеческими нормами давать оценку фашистам и маньякам. Мы никогда не поймем своим здравым умом поведение маньяка. Это больше к судебной психиатрии относится.

Когда тяжелыми средствами поражения наносятся удары по жилым районам, это чистой воды терроризм. Давайте называть вещи своими именами — это терроризм. Это ни коем образом не имеет никакого отношения к боевым действиям

Здесь идет речь о том, что мы хоть как-то укусим, хоть как-то вам навредим, хоть как-то зальем вас кровью. Это поведение слабого маньяка. Когда на судах рассматривают маньяков, это не какие-то серьезные люди с великой душой. Как правило, это духовные и моральные ничтожества. Их можно поставить в один ряд — криминальных маньяков и тех, кто выполняет приказы ВСУ по нанесению ударов по населенным пунктам, где живут мирные люди.

Источник фото: РИА «Новости»

Жители Донбасса уже не боятся

У жителей Донбасса и так было все в порядке с силой духа. Это такая особенная нация, потому что шахтеры и горняки как на смерть ходят каждый день. У меня было много ребят-шахтеров из Донбасса в ополчении. Более смелых трудно найти так, чтобы это было массово.

Население Донбасса привыкло к военным действиям. За восемь лет это вошло в обычный ритм жизни, потому что обстрелы продолжались постоянно. Каждый вечер что-то летит на голову. Крайне редко было, чтобы какой-то вечер прошел без обстрела. В году это, может быть, было пять дней.

Это вошло в обыденность и людей уже этим не испугаешь. Они уже этого не боятся. Там уже некого кошмарить. Людей там можно убить, но запугать их точно не получится. Люди этими боевым действиями живут. В каждой семье есть кто-то, кто служил, кто воюет, кто погиб. Запугать их не получится, это просто терроризм и все.