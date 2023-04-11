11 апреля 2023, 08:21
ВСУ «вбросили» дезинформацию о контрнаступлении
Экс-офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ начали распространять информацию о наступлении
Украинские боевики в зоне ответственности второго армейского корпуса Вооруженных сил России начали по радиочастотам распространять информацию о подготовке контрнаступления. Об этом ТАСС рассказал бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его мнению, ВСУ пытаются ввести российские подразделения в заблуждение.
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«От украинских боевиков на различных радиочастотах приходят ложные сообщения о готовящихся ударах по неподтвержденным координатам целей либо о действиях наступательного характера», — сказал он.
Марочко уточнил, что периодичность таких сообщений составляет до трех раз в день.
Представитель Минобороны Украины Анна Маляр заявляла, что точные планы о наступлении ВСУ известны лишь президенту Владимиру Зеленскому, командующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Алексею Резникову.
Бывший сенатор Франц Клинцевич заявлял «360», что российская армия готова к отражению наступления украинских военных. Он отметил, что для ВСУ оно станет началом «большого конца».
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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