Спецоперация 11 апреля 2023, 08:21 ВСУ «вбросили» дезинформацию о контрнаступлении Экс-офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ начали распространять информацию о наступлении РИА «Новости»

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Украинские боевики в зоне ответственности второго армейского корпуса Вооруженных сил России начали по радиочастотам распространять информацию о подготовке контрнаступления. Об этом ТАСС рассказал бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его мнению, ВСУ пытаются ввести российские подразделения в заблуждение.

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«От украинских боевиков на различных радиочастотах приходят ложные сообщения о готовящихся ударах по неподтвержденным координатам целей либо о действиях наступательного характера», — сказал он.

Марочко уточнил, что периодичность таких сообщений составляет до трех раз в день.

Представитель Минобороны Украины Анна Маляр заявляла, что точные планы о наступлении ВСУ известны лишь президенту Владимиру Зеленскому, командующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Алексею Резникову.

Бывший сенатор Франц Клинцевич заявлял «360», что российская армия готова к отражению наступления украинских военных. Он отметил, что для ВСУ оно станет началом «большого конца».