Спецоперация 04 декабря 2022, 16:58 ВСУ снова отбросили на исходные позиции Минобороны России: ВСУ потеряли до 40 человек в результате неудачных атак Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Войска России сорвали контратаку вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны у себя в Telegram-канале.

«Вытеснили на минное поле подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшиеся прорваться в населенный пункт Павловка в Донецкой Народной Республике, после чего уничтожили их огнем артиллерии», — говорится в сообщении.

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Украинцами предпринимались попытки прорыва в населенный пункт Павловка ДНР. Боевики ВСУ в результате были ликвидированы. Также противник пытался населенный пункт Шевченко, безуспешно. В результате ВСУ со значительными потерями были отброшены на исходные позиции.

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Всего украинцы за день на данном направлении потеряли до 40 человек. Так же — три пикапа и одну боевую машину.

Ранее российский разведчик ЗВО в ЛНР рассказал, что украинцы «заваривают» своих в танках. Те в таких ситуациях медленно едут сдаваться, отвернув пушку, и выстукивают изнутри сигнал SOS.