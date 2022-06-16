Вооруженные силы Украины обстреливают Донецк из реактивных систем залпового огня, сообщил корреспондент РИА «Новости». Работают системы ПВО.

По данным журналиста, прилеты зафиксировали на улице Кирова (между ДК Островского и районным избиркомом), в Киевском районе по улице Артема и в окрестностях школы № 82 в Кировском районе. Обстрелы продолжаются.

Согласно сводке представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, сегодня зафиксировано шесть обстрелов Донецка со стороны Украины, в том числе один, ранним утром, — из РСЗО БМ-27 «Ураган» по Пролетарскому району. Пока больше нет данных об использовании РСЗО Украиной на донецком направлении 16 июня. Снаряды также выпустили по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы, в первую очередь российские, из-за усилившихся обстрелов территории республики. Пушилин уверен, что в итоге спецоперация завершится «полнейшей победой» союзнических сил, написал RT.