ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк из РСЗО — СМИ
РИА «Новости»: ВСУ обстреливают Донецк из РСЗО
Вооруженные силы Украины обстреливают Донецк из реактивных систем залпового огня, сообщил корреспондент РИА «Новости». Работают системы ПВО.
По данным журналиста, прилеты зафиксировали на улице Кирова (между ДК Островского и районным избиркомом), в Киевском районе по улице Артема и в окрестностях школы № 82 в Кировском районе. Обстрелы продолжаются.
Согласно сводке представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, сегодня зафиксировано шесть обстрелов Донецка со стороны Украины, в том числе один, ранним утром, — из РСЗО БМ-27 «Ураган» по Пролетарскому району. Пока больше нет данных об использовании РСЗО Украиной на донецком направлении 16 июня. Снаряды также выпустили по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы, в первую очередь российские, из-за усилившихся обстрелов территории республики. Пушилин уверен, что в итоге спецоперация завершится «полнейшей победой» союзнических сил, написал RT.