Спецоперация 10 января 2023, 06:18 ВСУ в Новый год понесли большие потери под Кременной РИА «Новости»: мобилизованный рассказал о больших потерях ВСУ в новогоднюю ночь РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины в Новый год активизировали попытки прорваться под Кременной в Луганской Народной Республике, однако им это не удалось. Наоборот, войска понесли большие потери. Об этом РИА «Новости» рассказал российский мобилизованный с позывным Слон.

«Ничего у них не получилось», — сказал он.

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Корреспондент встретил военнослужащего на передовой, в 300 метрах от украинских подразделений. Слон рассказал, что ВСУ в Новый год усилили попытки прорвать линию обороны, но понесли большие боевые потери. Они и в январе продолжили атаки — стрелковые бои и отправку диверсионно-разведывательных групп. Однако российская пехота выслеживает противника, наводит и корректирует огонь артиллеристов и танкистов.

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Перед праздниками украинское командование перебросило к Кременной штурмовые группы наемников, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Впоследствии ВСУ попытались прорваться к населенному пункту Шипиловка, но их остановили.