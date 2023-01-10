10 января 2023, 06:18
ВСУ в Новый год понесли большие потери под Кременной
РИА «Новости»: мобилизованный рассказал о больших потерях ВСУ в новогоднюю ночь
Вооруженные силы Украины в Новый год активизировали попытки прорваться под Кременной в Луганской Народной Республике, однако им это не удалось. Наоборот, войска понесли большие потери. Об этом РИА «Новости» рассказал российский мобилизованный с позывным Слон.
«Ничего у них не получилось», — сказал он.
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Корреспондент встретил военнослужащего на передовой, в 300 метрах от украинских подразделений. Слон рассказал, что ВСУ в Новый год усилили попытки прорвать линию обороны, но понесли большие боевые потери. Они и в январе продолжили атаки — стрелковые бои и отправку диверсионно-разведывательных групп. Однако российская пехота выслеживает противника, наводит и корректирует огонь артиллеристов и танкистов.
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Перед праздниками украинское командование перебросило к Кременной штурмовые группы наемников, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Впоследствии ВСУ попытались прорваться к населенному пункту Шипиловка, но их остановили.
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Специальная военная операция РФ на Украине
Кременная
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