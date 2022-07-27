ВСУ в ночь на 27 июля устроили один из самых мощных обстрелов Херсонской области

ВСУ нанесли ночной ракетный удар по Херсонской области. Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала заявил, что это был один из мощнейших обстрелов со стороны украинской армии.

По его словам, всего в ночь на 27 июля ВСУ выпустили по Херсонской области 23 ракеты.

«Понятно, что большую часть ракет ПВО сбило, но, на самом деле, это была одна из мощнейших ракетных атак, которая была нанесена по Херсонской области», — сказал он.

Ранее Стремоусов сообщил о закрытии движения по Антоновскому мосту через Днепр. Эта дорога пострадала в результате ночного обстрела со стороны ВСУ, но не разрушилась полностью. Эти его слова процитировал RT.

«На данный момент мост закрыт для движения полностью», — сказал Стремоусов.

Позднее он сообщил, что временные меры не повлияют на жизнь местного населения. По его словам, для жителей Херсонской области создали альтернативные переправы.