07 февраля 2023, 13:30
ВСУ в январе лишились свыше 6,5 тысячи бойцов
Глава Минобороны России Шойгу: в январе ВСУ потеряли более 6500 бойцов
Только за первый месяц 2023 года ВСУ не досчитались более 6500 военнослужащих. Такими данными поделился глава Минобороны России Сергей Шойгу. Его процитировал ТАСС.
Шойгу описал нанесенный союзными силами урон ВСУ в боях за первый месяц 2023 года в ходе селекторного совещания в Минобороны России.
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«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери», — заявил он.
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По его данным, помимо живой силы ВСУ недосчитались 26 самолетов, семи вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, список техники на балансе ВСУ после боев с союзными силами уменьшился на 341 единицу танков и других боевых бронированных машин и 40 позиций реактивных систем залпового огня.
О потерях союзных сил в ходе выполнения задач в рамках спецоперации глава Минобороны России пока не рассказал.
Сергей Шойгу
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