Спецоперация 07 февраля 2023, 13:30 ВСУ в январе лишились свыше 6,5 тысячи бойцов Глава Минобороны России Шойгу: в январе ВСУ потеряли более 6500 бойцов

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Только за первый месяц 2023 года ВСУ не досчитались более 6500 военнослужащих. Такими данными поделился глава Минобороны России Сергей Шойгу. Его процитировал ТАСС.

Шойгу описал нанесенный союзными силами урон ВСУ в боях за первый месяц 2023 года в ходе селекторного совещания в Минобороны России.

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«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери», — заявил он.

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По его данным, помимо живой силы ВСУ недосчитались 26 самолетов, семи вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, список техники на балансе ВСУ после боев с союзными силами уменьшился на 341 единицу танков и других боевых бронированных машин и 40 позиций реактивных систем залпового огня.

О потерях союзных сил в ходе выполнения задач в рамках спецоперации глава Минобороны России пока не рассказал.