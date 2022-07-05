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    05 июля 2022, 12:07

    ВКС России ударили по 93-й механизированной бригаде ВСУ в Харькове

    ВКС России уничтожили технику и бойцов 93-й механизированной бригады ВСУ в Харькове

    Екатерина Виславская

    Российские войска нанесли удар высокоточным оружием по позициям 93-й механизированной бригады ВСУ в Харькове. Погибли до 150 украинских бойцов, уничтожено 12 единиц техники, сообщило Минобороны РФ.

    Воздушно-космические силы применили высокоточное оружие для ударов в Харькове. Погибли до 150 украинских военнослужащих и уничтожено 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ.

    Вблизи населенных пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка ДНР военным удалось разбить два пункта управления националистов, у Красного в Харьковской области — четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением.

    Еще в 18 районах военные нанесли удары по технике и личному составу украинской армии. В частности, пострадал пункт временной дислокации наемников у населенного пункта Лиманы Николаевской области.