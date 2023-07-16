Спецоперация 16 июля 2023, 05:02 ВСУ в боях у Антоновского моста потеряли не менее 100 солдат Сальдо: ВСУ потеряли не менее 100 бойцов в боях у Антоновского моста в Херсонской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские войска потеряли в боях у Антоновского моста в Херсонской области не менее сотни бойцов. Кроме этого, большое число солдат ВСУ получили ранения. Такими предварительными оценками с ТАСС поделился виро главы региона Владимир Сальдо.

«Оценочно, на самом „пятачке“ у моста и на дачах враг потерял убитыми не менее 100 боевиков и еще больше ранеными. Сюда надо добавить уничтоженных на правом берегу и утонувших в реке при переправах», — сказал он.

Реклама

Ранее Сальдо сообщил, что российские бойцы взяли под контроль самый важный тактический участок Антоновского моста. По словам врио губернатора, остатки украинских военных у моста блокировали на дачах чуть ниже по Днепру. Их зажали между рекой и болотом.

Накануне стало известно, что ВС РФ авиаударом Су-34 уничтожили пункт управления БПЛА и станцию связи Starlink на правом берегу Днепра.