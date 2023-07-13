Спецоперация 13 июля 2023, 14:59 ВСУ уже получили от США кассетные боеприпасы — украинский генерал Украинский генерал: ВСУ получили от США кассетные боеприпасы, но не пользовались ими

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Бригадный генерал ВСУ сообщил, что киевский режим уже получил от Соединенных Штатов кассетные боеприпасы, но военные их еще не использовали. Об этом сообщило РИА «Новости».

Американская сторона во время саммита НАТО в Вильнюсе подтвердила свою готовность передать кассетные боеприпасы украинцам. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что ВСУ будут их применять только для ударов по военным объектам.

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Министр обороны страны Алексей Резников признался во время выступления перед альянсом в Литве, что такие боеприпасы Вооруженным силами Украины помогут приблизить переломный момент в российско-украинском противостоянии.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил, что если США поставят Украине кассетные боеприпасы, то российские военнослужащие могут начать применять в ответ кассетные бомбы. Россия до этого воздерживалась от использования опасных боеприпасов в зоне СВО, отметил он.