Спецоперация 07 февраля 2024, 09:16 ВСУ увеличили количество ложных позиций на Купянском направлении Марочко: ВСУ нарастили количество ложных позиций на Купянском направлении Kay Nietfeld/dpa/globallookpress

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Украинские военнослужащие нарастили количество ложных позиций на Купянском направлении. Об этом в Telegram-канале рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сославшись на данные из собственных источников и предупредив, что они могут отличаться от официальных.

По информации офицера, средства объективного контроля выявили новые инженерные сооружения и заграждения ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки и Песчаного, а позже оказалось, что эти позиции используются в качестве ложных целей для российской артиллерии, беспилотников и ВКС. Марочко отметил, что ложные позиции хорошо оборудованы, макеты техники и орудий качественно замаскированы. Кроме того, боевики постоянно имитируют деятельность на этих позициях и ведут с них неприцельный огонь из кочующих огневых средств.

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Ранее американские СМИ писали, что российские войска перебросили под Купянск 40 тысяч военнослужащих, полмиллиона танков и сотни гаубиц и, возможно, начнут масштабное наступление в Харьковской области.