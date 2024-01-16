Спецоперация 16 января 2024, 08:28 ВСУ увеличили число западной техники на Купянском направлении Марочко: ВСУ нарастили количество западной бронетехники под Купянском РИА «Новости»

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Украинская армия начала наращивать число единиц западной тяжелой военной техники на Купянском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе боевых действий в районе населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и Синьковка зафиксировали рост числа случаев применения ВСУ западной бронетехники», — сказал он.

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По словам Марочко, российские силы выявили рост применения шведских боевых машин пехоты CV90, американских БМП М113 и Bradley, а также немецких танков Leopard.

В понедельник, 15 января, Минобороны сообщило об отражении попытки атаки ВСУ рядом с Синьковкой в Харьковской области. ВС России нанесли огневое поражение по местам скопления техники и живой силы украинских боевиков в районах населенных пунктов Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Берестовое и Петропавловка Харьковской области.

Ранее Марочко сообщил о стягивании живой силы и техники ВСУ в район Макеевки в ДНР.