Спецоперация 24 апреля 2023, 09:56 ВСУ увеличили численность группировки в Запорожской области Член ВГА Рогов: ВСУ увеличили группировку в районе Гуляйполя до 12 тысяч человек Официальный сайт президента Украины

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Украинские военные увеличили численность подразделений в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области до 12 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Численность ВСУ в районе Гуляйполя значительно выросла, сейчас там находятся около 12 тысяч человек», — сказал он.

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По словам Рогова, столь значительное усиление группировки ВСУ в регионе может косвенно свидетельствовать о подготовке контрнаступления на линии соприкосновения в Запорожской области.

Ранее член ВГА сообщил, что разведка выявила накопление боевой техники ВСУ на гражданских объектах и заводах в подконтрольной Украине части Запорожской области. Большую часть вооружений боевики скрыли на территории металлургического завода «Запорожсталь».

Военный корреспондент Александр Коц предположил, что ВСУ совершат отвлекающий маневр на Запорожском направлении, чтобы провести контрнаступление в районе Сватова, Угледара или Артемовска.