Спецоперация 10 июня 2023, 13:51 ВСУ увеличили численность группировки на Запорожском направлении Рогов оценил численность группировки ВСУ на Запорожском направлении в 100 тысяч боевиков РИА «Новости»

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Командование украинских сил перебросило на Запорожское направление дополнительные силы. Общая численность группировки вражеских войск составило более 100 тысяч человек. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член военно-гражданской администрации и глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Пока командование ВСУ направило для участия в боевых действиях только ограниченное число сил. Основная масса военных расположилась на достаточном расстоянии от линии соприкосновения на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Днепропетровской областей.

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«Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тысяч боевиков. На данный момент непосредственно в наступлении задействована сравнительно небольшая группа», — заявил Рогов.

В ночь на субботу, 10 июня, он заявил о начале артиллерийской подготовки украинскими силами на Ореховском и Пологовском участке региона. Рогов добавил, что противник начал подтягивать силы и бронемашины.

После он добавил, что российские военные шквальным огнем отразили очередную попытку наступления украинских сил на этом участке проведения специальной военной операции.

Про еще один провал украинских войск на Запорожском направлении рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что в ночь на четверг, 8 июня, войска 47-й механизированной бригады ВСУ перешли в наступление для прорыва обороны. Всего на этот участок перекинули 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

После превентивного удара российских войск и двухчасового боя противник отступил, потеряв 350 человек личного состава, 30 танков и 11 бронированных машин пехоты.