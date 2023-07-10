Спецоперация 10 июля 2023, 08:09 ВСУ увеличили активность беспилотников в районе ЗАЭС РИА «Новости»: украинские войска увеличили активность дронов-разведчиков в районе ЗАЭС РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины активизировали работу разведывательных беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил командир одного из подразделений российской армии.

По его словам, российские военные готовы к отражению любой атаки на данном участке. Самой главной задачей он назвал не пропустить диверсионную группу противника. Боец отметил, что все настроены «жестко и серьезно».

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«Если противники решится пройти, мы их встретим и не допустим прорыва и диверсионных действий в отношении ЗАЭС», — процитировало его сообщение РИА «Новости».

Один из российских снайперов сообщил, что ВСУ запускают дроны в основном ночью. При этом огонь артиллерии немного стих.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы разместила «похожие на взрывчатку» предметы на крыше энергоблоков станции. Эту информацию после проверки ядерного объекта опровергли в МАГАТЭ. Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа предупредил, что сам киевский режим решил нанести удар по станции с помощью беспилотников.