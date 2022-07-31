ВСУ утром 31 июля обстреляли Донецк и Доломитное

Утром 31 июля Донецк и Доломитное попали под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:22 — населенный пункт Клещеевка — населенный пункт Доломитное. Выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — рассказали сотрудники ведомства.

По их данным, спустя пару минут — в 07:24 по местному времени (совпадает с московским) — в Доломитном зафиксировали прилет еще шести вражеских снарядов, также из крупнокалиберной артиллерии. Их диаметр составил 155 миллиметров.

Кроме Доломитного под обстрел со стороны ВСУ попал Донецк. Первый раз утром 31 июля (после 06:00) противник открыл огонь по столице ДНР в 06:30. Тогда удар пришелся по Киевскому району города. Противник выпустил со стороны населенного пункта Нетайлово три снаряда калибром 122 миллиметра.

Чуть позже, в 06:32, со стороны Первомайского по Куйбышескому району Донецка прилетело восемь вражеских боеприпаса калибром 152 миллиметра. Эта часть города также попала под обстрел со стороны ВСУ и в 06:50. В это время представительство ДНР в СЦКК зафиксировало прилет шести снарядов калибром 122 миллиметра.

О жертвах, пострадавших, разрушениях и иных последствиях утренних обстрелов со стороны ВСУ пока не сообщается.