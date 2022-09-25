ВСУ утром 25 сентября четыре раза за час обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами | 360°

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ВСУ утром 25 сентября четыре раза за час обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

СЦКК ДНР: ВСУ за час четыре раза открыли огонь по Донецку из тяжелой артиллерии

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ВСУ утром обстреляли Донецк и другие населенные пункты ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Первый залп по столице ДНР представители ведомства зафиксировали в 06:10 по местному времени (совпадает с московским).

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«После 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 06:10 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район). Выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — сообщили они.

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Следующий прилет зафиксирован через 20 минут. В это время также со стороны населенного пункта Нетайлово ВСУ запустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Боеприпасы попали по Кировскому району города.

В 06:55 произошел еще один артобстрел Донецка со стороны противника. Его произвели со стороны населенного пункта Первомайское. По заявлению представительства ДНР в СЦКК, в это время по Киевскому району Донецка прилетело пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Уже через пять минут, в 07:00, под вражеский удар попал Куйбышевский район города. По нему ВСУ со стороны населенного пункта Нетайлово выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

Помимо Донецка, под обстрел со стороны украинской армии попал и ряд других населенных пунктов. Среди них — Зайцево, Макеевка и Гольмовский.

ДНР

ВСУ

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