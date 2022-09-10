ВСУ обстреляли ДНР из крупнокалиберной артиллерии | 360°

Спецоперация 10 сентября 2022, 08:55 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ обстреляли ДНР из крупнокалиберной артиллерии СЦКК ДНР: в ночь на 10 сентября ВСУ выпустили по Донецку шесть крупнокалиберных снарядов РИА «Новости»

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В первые часы субботы, 10 сентября, ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 00:00 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Гольмовский. Выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра», — сообщили представители ведомства.

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По их данным, спустя два часа произошел обстрел Киевского района Донецка из тяжелой артиллерии. ВСУ выпустили по территории шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Прилет зафиксировали в 02:07 по местному времени (совпадает с московским). Артобстрел вели со стороны населенного пункта Орловка.

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Под утро ВСУ открыли огонь по Горловке. Под удар попал поселок шахты Калинина. По нему в 04:30 по местному времени со стороны населенного пункта Новгородское ВСУ выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.

О разрушениях, пострадавших и иных последствиях ночных обстрелов ДНР со стороны ВСУ пока не сообщается.

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