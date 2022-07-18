ВСУ устроили провокацию с поджогом полей с зерном

Поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях подожгли при помощи вертолетов и артиллерии. Украинские боевики задумали эту провокацию, чтобы обвинить в случившемся ВС РФ.

В Минобороны заметили, что киевские власти не отказались от провокаций на объектах сельского хозяйства, даже несмотря на угрозу продовольственного кризиса.

«Военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолетов и артиллерии», — подчеркнули в российском ведомстве.

Эти и другие подобные шаги Украина предпринимает на фоне не прекращающейся истерики Запада и «лживых обвинений в адрес РФ в искусственном создании продовольственного кризиса в мире».

В ближайшее время, предупредили в Минобороны, сфабрикованные материалы о якобы бесчинствах российских военных хотят широко распространить в западных и украинских СМИ.

Боррель отмечал, что зерновой вопрос в ЕС рассчитывают решить на неделе. Вывозимого из Болгарии и Румынии зерна недостаточно.