ВСУ устроили минометный обстрел Ясиноватой

Украинские войска обстреляли Ясиноватую. Они выпустили по населенному пункту 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Огонь велся из Авдеевки в 06:15. Также утром 1 июня ВСУ атаковали поселок Победа в Горловке. Они обстреляли его в 05:10 из населенного пункта Новгородское, использовав четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

Накануне велся массированный обстрел Донецка, Макеевки и Ясиноватой. Украинские военные использовали ракеты БМ-21 «Град».

Минздрав ДНР назвал число погибших в результате конфликта в Донбассе. С 2014 года скончались более 8,6 тысячи жителей, 40% из них — после эскалации в феврале.