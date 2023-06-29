Спецоперация 29 июня 2023, 08:34 ВСУ усилили ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар Экс-офицер Марочко: ВСУ усилили ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар Официальный сайт президента Украины

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Руководство Вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Соледар и Артемовск в ДНР. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«В районе населенных пунктов Артемовск и Соледар со стороны вооруженных формирований Украины отмечается усиление действий наступательного характера», — сказал он.

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По его словам, противник усилил свои ударные группы бронетехникой. Также он увеличил число бойцов. Экс-офицер указал на возрастание интенсивности артиллерийских обстрелов Артемовска и Соледара.

Накануне Марочко говорил, что ВСУ каждый день атакуют Артемовск и не теряют надежды прорвать оборону ВС России. Российские военные постоянно открывают встречный огонь, в итоге украинцы теряют своих солдат. Подполковник НМ ЛНР назвал территорию около этого города самым напряженным участком линии боевого соприкосновения, который находится в зоне ответственности ЛНР.