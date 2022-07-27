ВСУ усилили позиции в Артемовске и Соледаре ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дооборудовали новые фортификационные сооружения в Артемовске и Соледаре, написал в Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он также опубликовал изображение с надписью: «По данным разведки».

На позиции противника прибыла дополнительная батальонная тактическая группа (БТГр), сообщил Марочко. Группу усилили противотанковыми средствами, артиллерией и средствами ПВО.

«Отмечается усиление позиций противника в районе населенного пункта Артемовск и Соледар. <…> БТГр проходила боевое слаживание на Житомирском полигоне», — добавил офицер из Луганской Народной Республики.

ВСУ обстреливают населенный пункт Авдеевка, рассказал «Известиям» командир батальона «Русь» с позывным Вульф. По его словам, украинские военные проявляют повышенную агрессию из-за неудач на фронте.

Ранее Андрей Марочко заявил, что бойцам ВСУ приказали заминировать окрестности Артемовска в ДНР. Он отметил, что в минируемых населенных пунктах живут мирные люди.