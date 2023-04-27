Спецоперация 27 апреля 2023, 04:02 ВСУ усилили переброску сил на Запорожское направление Рогов: ВСУ ночью усиленно перебрасывают силы на Запорожское направление Официальный сайт президента Украины

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Украинские военнослужащие с приходом темноты стали активно перебрасывать личный состав и технику на Запорожское направление. Такой информацией член военно-гражданской администрации региона, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов поделился в Telegram-канале.

«Противник несколько часов подряд ведет переброску личного состава и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее — в сторону фронта (район города Орехов). С наступлением темноты движение интенсифицировано», — написал он.

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При переброске сил Украины получены данные о «грузовиках, тентах, лафетах орудий и транспорте с боеприпасами». По словам Рогова, в обратном направлении от моста поодиночке едут бензовозы. До этого за сутки в ночное время проходило «не более двух-трех единиц тяжелой гусеничной техники», указал член ВГА.

Ранее Рогов сообщал, что в Запорожскую область начали перебрасывать войска из центральных регионов Украины, писал RT. До конца текущей недели на линии фронта ожидается прибытие 116-й и 118-й бригады территориальной обороны, а также 46- десантно-штурмовой бригады. Эти три военных объединения будут переброшены на линию фронта до 30 апреля.