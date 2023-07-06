Спецоперация 06 июля 2023, 09:23 ВСУ усилили обстрелы на Краснолиманском направлении Экс-офицер Марочко: ВСУ усилили обстрелы из артиллерии НАТО на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Украинские боевики нарастали интенсивность обстрелов из натовской артиллерии калибра 155 миллиметров на Краснолиманском направлении. Об этом ТАСС рассказал бывший подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Противник на Краснолиманском направлении усилил обстрелы из самоходной и гаубичной артиллерии НАТО калибра 155 миллиметров», — сказал он.

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Марочко подчеркнул, что в основном боевики применяют французские, немецкие и польские орудия.

«В меньшей степени зафиксировали английские и американские системы артиллерийского огня», — добавил бывший офицер Народной милиции.

Ранее Марочко сообщил, что командование ВСУ усилило группировку в районе населенных пунктов Кременная и Сватово в ЛНР. По его словам, на штурм бросают не только опытных бойцов, но и необученных новобранцев.

Днем ранее Минобороны объявило об отражении двух атак ВСУ на Краснолиманском направлении.