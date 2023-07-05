05 июля 2023, 09:17
ВСУ усилили группировку на участке Сватово — Кременная
Офицер Марочко: командование ВСУ усилило группировку войск на участке Сватово — Кременная
Украинское командование усилило группировку войск в районе Сватово и Кременной в ЛНР и предприняло новые попытки прорвать линию обороны. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил об этом ТАСС.
«На участке Сватово — Кременная за истекшие сутки выросло количество попыток прорыва нашей линии обороны со стороны противника», — сказал он.
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На штурм бросили, по словам Андрея Марочко, не только опытных бойцов, но и новобранцев, присланных для усиления группировки. Офицер рассказал о еще одной тенденции: украинские военные в этом районе стали реже использовать западную технику, перейдя обратно на советскую.
В конце июня российские силы уничтожили колонну Вооруженных сил Украины и сорвали ротацию в районе Кременной. Украинские военные подтвердили, что ситуация сложилась не в их пользу и пришлось отступить.
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