Спецоперация 04 мая 2023, 09:09 ВСУ усилили артподготовку на Донецком направлении ТАСС: ВСУ усилили артподготовку на Донецком направлении Официальный сайт президента Украины

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Украинские войска усилили артподготовку на нескольких участках Донецкого направления. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель силовых ведомств ДНР.

«Отмечается существенное усиление артиллерийской подготовки со стороны противника», — поделился собеседник агентства.

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ВСУ пытались провести разведку боем на ореховском направлении в Запорожской области, но отступили из-за потерь.

С 4 мая министр обороны Украины Алексей Резников приказал перевести тыловые подразделения армии на усиленный режим. Для них запретили увольнительные, а офицеров и специалистов отозвали из отпусков.

Солдаты ВСУ жаловались российским военным на насильственный призыв в армию. В отпуск запретили ходить даже врачам из-за готовящегося контрнаступления.

При этом у украинских военных мало шансов на успех — у России больше военнослужащих, налажено производство оружия и боеприпасов. Американские военные уверены, что исход наступления не принесет благоприятных результатов и для США.