Спецоперация 17 июня 2023, 22:57 ВСУ усилили активность на Ореховском направлении Рогов сообщил об усилении наступления ВСУ на Ореховском направлении в Запорожье Официальный сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины усилили активность на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Сегодня вечером резко усилилась активность врага на Ореховском направлении», — написал он.

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По его словам, ВСУ применяют в бою большое количество бронетехники, также активную поддержку оказывает артиллерия и брошенные в атаку боевики. Рогов пообещал поделиться развитием ситуации на данном направлении.

Ранее стало известно, что украинские боевики резко занялись перегруппировкой и подвозом резервов на Ореховском направлении. Согласно данным Рогова, после длинной артиллерийской подготовки украинская пехота идет в бой с крупнокалиберными пулеметами и АГС.

Также Рогов сообщал, что власти киевского режима устроили в Запорожье расправы над мирным населением. По его словам, всех неугодных объявляют шпионами и насильно мобилизуют на фронт, поэтому в городе наблюдается тревожная обстановка.