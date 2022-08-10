ВСУ уничтожили школу в поселке Байрак на окраине Горловки

Украинские войска обстреляли школу № 28 в поселке Байрак на окраине Горловки. Снарядами разбили кровлю одноэтажного здания и выбили окна. Фотографии разрушений опубликовал глава горадминистрации Иван Приходько.

«Сегодня утром ВСУ полностью разбили 28-ю школу в поселке Байрак», — написал он в Telegram-канале.

На снимках видно, что повреждена кровля, листы черепицы разбросаны вокруг одноэтажного кирпичного здания. В окнах выбиты стекла.

В Горловке после утренних обстрелов также пострадали здания на улицах Рубинштейна, Межлаука, Ермоловой, Астахова в Калининском и Никитовском районах. Кроме того, боевики обстреляли жилой массив «Солнечный». Снаряды упали вблизи автобусной остановки на улице Гречнева и попали в здание развлекательного центра «Бермуды».

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку 10 августа, в 07:55 и 08:20. Они выпустили 13 снарядов калибром 152 миллиметра.