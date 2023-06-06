Спецоперация 06 июня 2023, 10:30 ВСУ уничтожили подбитый российскими силами Leopard, чтобы танк не забрали как трофей Пушилин: ВСУ уничтожили подбитый ВС РФ Leopard в ДНР, чтобы не оставлять его как трофей Википедия

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Украинские военнослужащие уничтожили подбитый Вооруженными силами РФ танк Leopard, чтобы он не достался российской стороне как трофей. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире канала «Соловьев LIVE».

По словам врио главы ДНР, около 10 дней назад на севере республики Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва с помощью Leopard. Российской стороне очень важно изучить эту военную технику, отметил Пушилин. Танки ВС РФ выдвинулись, чтобы вытащить подбитый Leopard, но на место приехали два украинских.

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«И они вместо того, чтобы отражать атаку, начали уничтожать Leopard», — сообщил врио главы Донецкой Народной Республики.

По словам Пушилина, ВСУ расстреляли экземпляр иностранной военной техники до неузнаваемости. Для украинцев главным было не допустить, чтобы танк попал к российским подразделениям, пояснил врио главы ДНР.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ отбили новую атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении. Российские военнослужащие уничтожили 28 танков Вооруженных сил Украины, включая восемь Leopard.