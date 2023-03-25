Спецоперация 25 марта 2023, 14:22 ВСУ уличили в возведении укрепрайона около Снигиревки по примеру немецких фашистов Глава Снигиревского района Барбашов: в регионе заметили строительство укрепрайона ВСУ Сайт президента Украины

Читать 360tv в

Солдаты ВСУ строят оборонительную линию от Снигиревки до Александровки. Об этом сообщил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов. Он описал ситуацию в регионе в интервью ТАСС.

«В настоящий момент идет сооружение укрепрайона не только в Снигиревке, но и в окрестных селах: в Павловке, в Евгеновке», — заявил Барбашов.

Реклама

По его словам, в одном из этих населенных пунктов оборонительные постройки имеют подземные помещения и ходы. Также он добавил, что упомянутые им укрепрайоны возводят на высоком берегу Ингульца. С этих локаций достаточно хорошо просматриваются территории в восточном направлении.

«Идет сооружение довольно мощных долговременных сооружений оборонительных», — сказал Барбашов.

При описании этих действий ВСУ глава Снигиревского района отметил, что возведение укрепрайонов украинскими солдатами напомнило ему о событиях 1944 года. Он отметил, что тогда немецкие фашисты также строили оборонительные сооружения в этой зоне защищаясь от наступления войск СССР.