06 марта 2023, 11:43
ВСУ уличили в уничтожении инфраструктуры около ЗАЭС
Врио главы Запорожской области Балицкий: ЗАЭС надежно защищена от ударов ВСУ
Солдаты ВСУ наносят удары по инфраструктуре, расположенной около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Он описал обстановку вокруг Запорожской АЭС в интервью телеканалу «Крым-24».
«Саму станцию защищаем достаточно хорошо — над ней сбивали очень много и беспилотников, и РСЗО», — поделился Балицкий.
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По его словам, ВСУ воздерживаются от обстрелов самой ЗАЭС. Однако украинская армия нашла другой объект для ударов. По словам Балицкого, ВСУ регулярно обстреливают инфраструктуру вокруг станции. Из-за этого под удар попадают расположенные недалеко от ЗАЭС станции и подстанции, ЛЭП и другие подобные объекты.
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Глава региона предположил, что ВСУ намеренно обстреливают местную инфраструктуру. По его мнению, украинская армия специально лишает жителей Запорожской области нормального снабжения электричеством от АЭС.
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