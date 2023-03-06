Спецоперация 06 марта 2023, 11:43 ВСУ уличили в уничтожении инфраструктуры около ЗАЭС Врио главы Запорожской области Балицкий: ЗАЭС надежно защищена от ударов ВСУ РИА «Новости»

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Солдаты ВСУ наносят удары по инфраструктуре, расположенной около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Он описал обстановку вокруг Запорожской АЭС в интервью телеканалу «Крым-24».

«Саму станцию защищаем достаточно хорошо — над ней сбивали очень много и беспилотников, и РСЗО», — поделился Балицкий.

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По его словам, ВСУ воздерживаются от обстрелов самой ЗАЭС. Однако украинская армия нашла другой объект для ударов. По словам Балицкого, ВСУ регулярно обстреливают инфраструктуру вокруг станции. Из-за этого под удар попадают расположенные недалеко от ЗАЭС станции и подстанции, ЛЭП и другие подобные объекты.

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Глава региона предположил, что ВСУ намеренно обстреливают местную инфраструктуру. По его мнению, украинская армия специально лишает жителей Запорожской области нормального снабжения электричеством от АЭС.