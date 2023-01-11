Спецоперация 11 января 2023, 20:35 ВСУ уличили в «списании» оставленных в Соледаре солдат МК: украинских солдат оставили в котле в Соледаре Публичное достояние

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Командование ВСУ бросило в своего рода «котел» военнослужащих, размещенных в окрестностях Соледара. К такому выводу пришел военный эксперт бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Его процитировал «Московский комсомолец».

По его мнению, это опасно для союзных сил. Матвийчук предположил, что это грозит серьезными боями после освобождения Соледара членами ЧВК «Вагнер».

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«[Глава ВСУ] Валерий Залужный уже бросает туда резервы для того, чтобы обеспечить выход [украинской]группировки из „котла“», — сказал он.

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Также экс-полковник отметил, что союзные силы намерены наращивать плотность личного состава в этой зоне спецоперации. По мнению Матвийчука, ВС России и их союзники вряд ли дадут противнику вырваться из окружения.

Другой собеседник издания — военный эксперт Владислав Шургин — предрек оставленным в Соледаре и его окрестностях бойцам ВСУ незавидную судьбу. По его мнению, на этой живой силе уже поставили крест.