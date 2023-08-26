Спецоперация 26 августа 2023, 09:14 ВСУ уличили в применении кассетных боеприпасов под Купянском Разведчик ЗВО: ВСУ активно применяют кассетные снаряды под Купянском Министерство обороны Украины

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Украинские боевики активно применяют кассетные снаряды под Купянском в Харьковской области, уходя в глухую оборону. Об этом РИА «Новости» рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.

«Работает украинская артиллерия. Активно используют „кассеты“», — сообщил он.

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Такие боеприпасы применяют по тем же координатам, по которым бьют артиллерия и танки, уточнил собеседник агентства. Российские вооруженные силы отвечают артиллерийской работой по укрывшейся в окопах пехоте и легкобронированной технике. Также удары ведутся во время ротации войск противника. За расположением украинской армии постоянно следит российская разведка. Если обнаруживается какое-то движение, она передает координаты.

Разведчик добавил, что ВСУ не пытаются идти в наступление под Купянском — вероятнее всего, на позициях стоят бойцы территориальной обороны. Однако недавно украинские войска пытались прорвать позицию, и российские силы атаку отбили. При этом в рядах ВСУ «отчетливо слышались польские голоса».