Спецоперация 06 февраля 2023, 11:45 ВСУ уличили в применении химоружия на Соледарском и Артемовском направлениях Советник врио главы ДНР Гагин: ВС применили химоружие около Соледара и Артемовска Сайт президента Украины

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ВСУ применили химическое оружие на Соледарском и Артемовском направлениях спецоперации. Такое заявление в интервью ТАСС сделал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Преимущественно на Соледарском и Артемовском участках были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия», — рассказал он.

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По его словам, подобные известия приходили с разных районов спецоперации. Также Гагин подчеркнул, что выявленные на днях факты использования химоружия солдатами ВСУ — далеко не первые случаи таких нарушений со стороны противника. По его данным, вещества распыляли с промышленных коптеров из специальных емкостей. Эти препараты провоцировали ротные позывы, удушье и кашель. Тип веществ Гагин не уточнил.

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Также врио главы ДНР рассказал, что члены союзных сил жаловались на тошноту, рвоту и сильное головокружение.