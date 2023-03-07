Важное 07 марта 2023, 11:06 ВСУ уличили в попытке прорыва в Артемовск в надежде закрепиться в городе Советник главы ДНР Гагин предположил, что ВСУ планируют прорыв в Артемовске Сайт президента Украины

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ВСУ попытаются организовать прорыв в Артемовске (украинское название города — Бахмут). Таким мнением поделился советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он описал ситуацию в эфире телеканала «Россия-24».

«Не исключаю попыток прорыва», — заявил он.

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По его мнению, этот маневр солдаты ВСУ предпримут ради удержания контроля над городом.

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Ранее стало известно, что украинская армия вывела из Артемовска основную часть живой силы. Отвод подразделений начался еще две недели назад. По словам австрийского полковника Маркуса Райснера, украинские отряды начали отступление с переброса тяжелой техники на более дальние позиции.

Также Гагин добавил, что к 7 марта под контролем ВС России и их соратников находится почти половина Артемовска. По его словам, личный состав ВСУ в спешке покидает город по проселочным дорогам.