Спецоперация 17 января 2023, 16:18 ВСУ уличили в подготовке к уличным боям в Запорожье Член ВГА Рогов сообщил о подготовке ВСУ к уличным боям в Запорожье РИА «Новости»

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Украинские боевики ведут подготовку города Запорожье к уличным боям. Об этом РИА «Новости» сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В самом городе ВСУ уже начали минировать объекты инфраструктуры, в пригороде началась работа по созданию фортификационных сооружений и укрепрайонов», — сообщил он.

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Также на нескольких машиностроительных предприятиях украинские военные обустраивают убежища, склады военной техники и боеприпасов.

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«Тактика Украины радикально поменялась, сейчас они усиленно укрепляют свои позиции, хотя раньше готовились к полномасштабному наступлению», — добавил Рогов.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации после проведенного референдума, подавляющее большинство жителей проголосовали за воссоединение с Россией. Однако областной центр, город Запорожье, до сих пор находится под контролем ВСУ.

Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что полное освобождение Запорожской области может начаться уже весной.