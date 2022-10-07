ВСУ уличили в подготовке десантной операции в Запорожской области | 360°

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ВСУ уличили в подготовке десантной операции в Запорожской области

Член ВГА Запорожской области Рогов: ВСУ обстреливают береговую линию Энергодара

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ВСУ ведут массированные обстрелы береговой линии около Энергодара. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он сообщил об этом в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Они готовятся к высадке десанта», — поделился он предположением.

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По его словам, под прицелом вражеского оружия находятся определенные территории. Рогов предположил, что ВСУ высадятся именно на прибрежную зону региона. По его мнению, пристрелянные периметры помогут украинским солдатам прикрыть своих сослуживцев из десантных подразделений.

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Ранее стало известно, что ВСУ передвигают большое количество живой силы и техники к Херсонской области. Подобная ситуация происходит и в соседней, Запорожской области. По словам местных властей с российской стороны, в основном ВСУ размещают в регионах технику, полученную от стран НАТО. Также представители региональных ВГА уличили украинских солдат в постоянном обстреле различных частей Запорожской и Херсонской областей.

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